Спецслужбы Украины вновь заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. Об этом сообщает URA.RU.

«Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста. — «Газета.Ru»). Это все нуждается ... в комплексном решении», — поделился Буданов.

Он добавил, что «шансы на уничтожение Крымского моста» есть в ближайшем будущем.

До этого Telegram-канал оперативной службы по освещению ситуации на мосту сообщал, что на подходе к Крымскому мосту образовалась 10-километровая пробка.

Также адвокат Сергей Бизюкин сообщал РИА Новости, что защитники подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту собираются закончить изучение материалов дела к осени.

Сразу после этого дело передадут на утверждение в Генпрокуратуру.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.