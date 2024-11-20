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Военный эксперт рассказал, как повысить безопасность Крымского моста

Дандыкин: Крымский мост защитят дополнительными комплексами ПВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Повышение безопасности Крымского моста будет вестись, вероятно, за счет размещения дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Думаю, речь идет об установке большего числа комплексов ПВО», — сказал он.

По его словам, системы ПВО условно можно разделить на два вида: одни эффективны для уничтожения беспилотников, другие — ракет. По дронам работают ПВО ближнего действия, по ракетам — дальнего действия. У каждой системы есть свои задачи, отметил Дандыкин. Он подчеркнул, что у России имеются все необходимые комплексы, чтобы защитить Крымский мост и другие важные объекты.

20 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин давно дал поручения для обеспечения безопасности Крымского моста.

Накануне издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

В августе глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская армия может разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.

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Атаки на Крымский мост
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