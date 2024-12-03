В Москве около Белого дома Mercedes-Benz Maybach попал в VIP-ДТП

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП на напротив Дома правительства в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Люди оказались заблокированы в разбитых машинах. Всего пострадали пять человек, трое из них госпитализированы», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на месте работает большое количество пожарных и медиков.

До этого сообщалось, что в Москве напротив Дома правительства столкнулись три легковых авто.

Пострадавшего в ДТП человека зажало в салоне машины. Сотрудники МЧС смогли деблокировать его. Также отмечается, что движение по внутренней стороне Краснопресненской набережной сильно затруднено.

Также 3 декабря произошла авария на Ленинградском проспекте в Москве. Там столкнулись сразу 16 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру после аварии было затруднено. Позже оно было восстановлено.

Ранее на видео попало жесткое ДТП из-за фуры с мандаринами в Сочи.