Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве около Белого дома Mercedes-Benz Maybach попал в VIP-ДТП

На видео сняли VIP-ДТП с Mercedes-Benz Maybach около Белого дома в Москве

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП на напротив Дома правительства в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Люди оказались заблокированы в разбитых машинах. Всего пострадали пять человек, трое из них госпитализированы», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на месте работает большое количество пожарных и медиков.

До этого сообщалось, что в Москве напротив Дома правительства столкнулись три легковых авто.

Пострадавшего в ДТП человека зажало в салоне машины. Сотрудники МЧС смогли деблокировать его. Также отмечается, что движение по внутренней стороне Краснопресненской набережной сильно затруднено.

Также 3 декабря произошла авария на Ленинградском проспекте в Москве. Там столкнулись сразу 16 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру после аварии было затруднено. Позже оно было восстановлено.

Ранее на видео попало жесткое ДТП из-за фуры с мандаринами в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами