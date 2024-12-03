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На видео попало, как в Москве после массового ДТП вытаскивают людей из авто

Появилось видео со спасением москвичей после ДТП напротив Дома правительства

В Москве напротив Дома правительства пострадали пять человек. Об этом сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«На Краснопресненской набережной столкнулись три легковых авто. Пострадали пять человек, трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

Пострадавшего в ДТП человека зажало в салоне автомобиля. Сотрудники МЧС смогли деблокировать его. Также отмечается, что движение по внутренней стороне Краснопресненской набережной сильно затруднено.

До этого авария произошла на Ленинградском проспекте в Москве утром 3 декабря. Там столкнулись сразу 16 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру после аварии было затруднено. Позже оно было восстановлено.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства массовой аварии уточняются.

Ранее на видео попало жесткое ДТП из-за фуры с мандаринами в Сочи.

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