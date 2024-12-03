На видео попало жесткое ДТП из-за фуры с мандаринами в Сочи

В Сочи произошло жесткое ДТП с фурой, которая опрокинулась и рассыпала мандарины на другие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«По словам очевидцев, водитель фуры, груженой мандаринами, спускаясь в Дагомыс, не вошел в поворот, опрокинулся на встречную полосу на четыре проезжающие легковушки», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Об их состоянии неизвестно. На месте работают экстренные службы.

До этого авария произошла на Ленинградском проспекте в Москве утром 3 декабря. Там столкнулись сразу 16 автомобилей. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру после аварии было затруднено. Позже оно было восстановлено.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства массовой аварии уточняются.

Ранее была названа причина массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве.