Массовое ДТП парализовало движение на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском проспекте (в районе д. 37) произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в сторону центра по дублеру затруднено. В дептрансе посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты.

По данным Telegram-канала Baza, на Ленинградском проспекте столкнулись 15 автомобилей.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Свидетельница аварии рассказала «Газете.Ru», что перед возгоранием BMW на проспекте Багратиона слышала хлопок на дороге, а вскоре у загоревшегося автомобиля взорвались шины. Она отметила, что также горело топливо, а в сторону области образовалась пробка из транспортных средств.

Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве.