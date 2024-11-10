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В Hyundai рассказали, чем их авто раздражают клиентов

В Hyundai признали, что их авто раздражают клиентов

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Hyundai

Североамериканский центр дизайна Hyundai (HDNA) признал, что их автомобили стали раздражать водителей из-за сенсорных экранов. Об этом рассказал вице-президент HDNA Ха Хак Су, передает Korea JoonAng Daily.

«Добавляя интегрированные экраны в наши автомобили, мы также пробовали установить элементы управления на основе тачскринов, и людям это не понравилось», — пояснил он.

Отмечается, что Hyundai начал активно внедрять сенсорные экраны в свои машины из-за популярности медиасистем в стиле Tesla, но в итоге исследования показали, что их большое количество в авто вызывает стресс и раздражение у водителей. В итоге в компании решили вернуться обратно к использованию физических кнопок.

До этого холдинг «АГР», владеющий бывшими российскими заводами Hyundai и Volkswagen, запатентовал в России торговую марку Novo.

Вместе с торговой маркой запатентован и логотип к ней, с надписью латинскими буквами и фирменной эмблемой в виде стилизованной буквы «О» с прорезями по диагонали. Бренд оформлен по классу автомобилей. О том, для каких автомобилей может быть использован новый бренд, не сообщается.

Ранее был представлен российский Hyundai Creta с новыми опциями.

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