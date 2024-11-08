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Автобренд Novo запатентован владельцем бывших заводов Hyundai и VW в России

Владелец бывших заводов Hyundai и Volkswagen запатентовал автобренд Novo

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Холдинг АГР

Холдинг «АГР», владеющий бывшими российскими заводами Hyundai и Volkswagen, запатентовал в России торговую марку Novo, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Вместе с торговой маркой запатентован и логотип к ней, с надписью латинскими буквами и фирменной эмблемой в виде стилизованной буквы «О» с прорезями по диагонали. Бренд оформлен по классу автомобилей. О том, для каких автомобилей может быть использован новый бренд, не сообщается.

Группа компаний, в которую входит AGR Automotive Group, располагает различными активами, включая автомобильный и моторный заводы в технопарке «Грабцево» в Калужской области (бывшие предприятия Volkswagen), а также два автомобильных завода в Санкт-Петербурге, расположенные в промзонах «Каменка» и «Шушары» (ранее принадлежали Hyundai).

Ранее стало известно, что Changan CS75 Plus третьего поколения начнут продавать в России во второй половине ноября.

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