Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представлен российский Hyundai Creta с новыми опциями

В России представили Solaris HC с новыми опциями от 2,3 млн рублей

close
Solaris

В России представили Solaris HC (отечественный аналог Hyundai Creta) с новыми опциями. О них рассказали в пресс-службе компании «АГР».

«Покупатели HC могут выбрать автомобиль, идеально соответствующий их потребностям в эксплуатации. Solaris HC доступен с двумя типами проверенных временем атмосферных двигателей 1.6 л (121/123 л.с.) и 2.0 л (149 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач», — рассказал производитель.

Также для всех версий доступен передний или полный привод. Помимо прочего, Solaris HC получил автозапуск в качестве заводского решения. В оснащение модели HC Prestige Safety входят премиальная аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль, системы камер кругового обзора (SVM) и обзора слепых зон (BVM) и многое другое.

Стоимость Solaris HC начинается от 2,3 млн рублей при покупке в трейд-ин.

До этого стало известно, что компания «АГР» пересмотрела цены на седан Solaris HS, который является аналогом седана Hyundai Solaris и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге.

Так, цены изменятся с 11 ноября. В зависимости от комплектации стоимость Solaris HS повысится на 10-163 тыс. рублей.

В частности, базовая комплектация Active Plus со 100-сильным 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач будет стоить 2,02 млн рублей. Самый доступный Solaris HS с автоматической трансмиссией обойдется покупателю в 2,12 млн рублей (+89 тыс. рублей). Седан с более мощным 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. — 2,04 млн рублей (+27 тыс. рублей).

Ранее россиянам назвали альтернативы китайским автомобилям.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами