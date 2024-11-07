Представлен российский Hyundai Creta с новыми опциями

В России представили Solaris HC (отечественный аналог Hyundai Creta) с новыми опциями. О них рассказали в пресс-службе компании «АГР».

«Покупатели HC могут выбрать автомобиль, идеально соответствующий их потребностям в эксплуатации. Solaris HC доступен с двумя типами проверенных временем атмосферных двигателей 1.6 л (121/123 л.с.) и 2.0 л (149 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач», — рассказал производитель.

Также для всех версий доступен передний или полный привод. Помимо прочего, Solaris HC получил автозапуск в качестве заводского решения. В оснащение модели HC Prestige Safety входят премиальная аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль, системы камер кругового обзора (SVM) и обзора слепых зон (BVM) и многое другое.

Стоимость Solaris HC начинается от 2,3 млн рублей при покупке в трейд-ин.

До этого стало известно, что компания «АГР» пересмотрела цены на седан Solaris HS, который является аналогом седана Hyundai Solaris и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге.

Так, цены изменятся с 11 ноября. В зависимости от комплектации стоимость Solaris HS повысится на 10-163 тыс. рублей.

В частности, базовая комплектация Active Plus со 100-сильным 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач будет стоить 2,02 млн рублей. Самый доступный Solaris HS с автоматической трансмиссией обойдется покупателю в 2,12 млн рублей (+89 тыс. рублей). Седан с более мощным 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. — 2,04 млн рублей (+27 тыс. рублей).

Ранее россиянам назвали альтернативы китайским автомобилям.