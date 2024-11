Названы четыре автомобиля, которые подешевели в ноябре в России

В России целый ряд автобрендов изменили ценники на свои машины в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Седан Solaris HS — подорожал от 10 тыс. до 163 тыс. рублей, Jetour Dashing (Luxury) — скидка на 50 тыс. рублей, Seres M5 (Premium) — скидка сократилась на 100 тыс. рублей, модель M7 (Premium) — скидка сократилась на 300 тыс. рублей», — говорится в публикации.

А вот Changan CS35 Plus New подорожал на 200 тыс. рублей, CS55 Plus — на 160 тыс. рублей, CS95 — на 100 тыс. рублей. Также на 50 тыс. рублей вырос ценник у Tank 300 и на 150 тыс. рублей — у Tank 500.

На минивэн GAC M8 (GL) появилась скидка в 200 тыс. рублей. Также снижение цен зафиксировали у модели SWM G05 Pro (2023 г.в.). Падение стоимости составило 194–250 тысяч рублей, еще появилась скидка в 310 тыс. рублей. Аналогичная скидка предлагается и для SWM G01F (2023 г.в.). При этом сама модель подешевела на 137–153 тыс. рублей.

Тем временем Lada Vesta Sportline и Vesta SW Sportline подорожали на 83 тыс. рублей.

До этого в США перечислили автобренды и модели машин, с которыми владельцы не готовы расставаться после 15 лет.

Самые преданные фанаты оказались у моделей японской Toyota. Среди них: Highlander, Camry, Highlander, Tacoma и Prius. Также в топ-10 попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

Рейтинг автобрендов с самыми преданными владельцами также возглавила Toyota (5,6%). Также в списке числятся Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2%) и Subaru (4,1%).

Ранее были названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России.