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Казака-артиста из коллектива «Играй, гармонь» нашли в колодце

Казака-артиста Ледовских нашли спустя двое суток в колодце под Геленджиком

Казака-артиста из села Архипо-Осиповка Краснодарского края Игоря Ледовских нашли в колодце под Геленджиком спустя двое суток поисков. Об этом сообщила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram-канале.

65-летний участник местного творческого коллектива «Играй, гармонь» пропал 4 апреля, его жена в момент происшествия находилась в отъезде. В итоге артиста обнаружила в селе Тешебс местная жительница.

«Упал в колодец. Группа под руководством главы Архипо-Осиповского округа Алексея Липовецкого организовала подъем Игоря Ильича из колодца и транспортировку до автомобиля скорой помощи. В больницу с пострадавшим отправился сын, который все эти дни участвовал в поисках отца», — рассказала Скорикова.

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