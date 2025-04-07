Группа мужчин взяла 19-летнюю девушку в плен и в течение недели насиловала ее

В Индии девушка провела неделю в заточении и подверглась групповому насилию

В Индии 19-летнюю девушку взяли в плен и в течение недели насиловали десятки мужчин. Об этом пишет Times of India.

Пропавшая 29 марта девушка из города Варанаси вернулась домой 4 апреля и заявила, что все эти дни ее удерживали в плену и подвергали сексуализированному насилию 23 мужчины. Семья потерпевшей обратилась в полицию.

Жертва рассказала, что все началось после того, как один из преступников заманил ее в кафе и изнасиловал. В последующие дни она подвергалась сексуальному насилию со стороны других мужчин в различных местах. Некоторые из нападавших накачивали ее наркотиками.

2 апреля пострадавшая сбежала, но снова столкнулась с насильниками. Однако спустя два дня девушке все же удалось добраться до безопасного места.

Полиция возбудила уголовное дело по нескольким статьям, включая групповое изнасилование, незаконное лишение свободы и угрозы. Шестеро подозреваемых уже задержаны, а поиски остальных продолжаются.

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