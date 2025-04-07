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ВСУ обстреляли Курскую область из трех танков

SHOT: ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область из танков «Булат». Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, 6 апреля военные ВСУ на трех танках прибыли в расположенный в двух километрах от границы поселок Бояро-Лежачи в Сумской области. Затем они открыли огонь по курскому селу Попово-Лежачи.

Украинские военные выпустили по российскому населенному пункту 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм, пишет канал. В результате обстрела никто не пострадал. Также не поступало информации о разрушениях. Власти региона ситуацию пока не комментировали.

Согласно данным из открытых источников, украинский Т-64БМ2 «Булат» является модернизацией советского танка Т-64, который приняли на вооружение еще в 1966 году.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают. По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

Ранее стало известно о переброске в Сумскую область элитных подразделений БПЛА ВСУ.

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