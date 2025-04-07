Украина может атаковать Европу оружием, которое было передано ей странами ЕС. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Они и своих давить начнут, и на Европу пойдут. Они сейчас давят гуманитарную помощь, а потом пойдут на ЕС тем оружием, которое им Европа и подарила, а там украинцев миллионы. Только в Европе войск толком уже нет, оружия нет. Они все Украине отдали», — считает депутат.

Он не исключил, что Киев однажды обвинит Европу в собственных неудачах, как это произошло с Соединенными Штатами. Колесник посоветовал Евросоюзу обратиться к руководству России, у которого есть «четкое понимание, как действовать в таких ситуациях».

До этого глава комитета иностранных дел Сейма, советник польского правительства по Украине Павел Коваль усомнился в необходимости уделять внимание «постконфликтным» коалиционным соглашениям, вместо того, чтобы помогать Киеву «спасать территории прямо сейчас».

Ранее журналист рассказал, какой позиции придерживается Россия по миру на Украине.