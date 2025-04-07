Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван гормон, который может «заморозить» беременность

SciAdv: гормон любви окситоцин может приостановить беременность у мышей
close
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили, что окситоцин, называемый гормоном любви, может перевести организм самок мышей в состояние «отложенной» беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Эксперименты на грызунах показали, что гормон окситоцин может запускать у эмбрионов состояние, напоминающее «спячку», позволяя организму матери приостанавливать беременность в условиях нехватки ресурсов. Этот процесс известен как диапауза.

Диапауза остается малоизученным феноменом. В природе она встречается у более чем 130 видов млекопитающих, включая кенгуру, опоссумов, мышей и летучих мышей. Некоторые данные позволяют предположить, что подобный механизм может существовать и у человека. В частности, в клиниках ЭКО были зафиксированы случаи, когда эмбрион имплантировался в матку через несколько недель после переноса. Один из таких эпизодов был описан в 1996 году: беременность наступила спустя пять недель после процедуры.

В ходе эксперимента исследователи активировали нейроны в мозге беременных мышей, побудив их вырабатывать окситоцин. Эта стимуляция имитировала гормональные импульсы, возникающие при кормлении потомства. Уже через пять дней у большинства самок эмбрионы прекратили развитие. В контрольной группе, где гормон не стимулировался, эмбрионы продолжали развиваться.

Анализ показал, что окситоцин влияет на процесс синтеза белков в клетках эмбриона, замедляя передачу генетической информации от ДНК к РНК. При этом оказалось, что эмбрионы, не имеющие рецепторов к окситоцину, все же могут впадать в диапаузу, что говорит о существовании других возможных сигналов, запускающих этот механизм. Тем не менее, роль окситоцина в поддержании жизнеспособности эмбрионов в период задержки развития кажется ключевой.

Ученые отмечают, что их открытие не только улучшает понимание репродуктивной биологии, но и может помочь в понимании причин ранних выкидышей и разработке новых подходов к лечению бесплодия.

Ранее были названы лекарства, принимая которые категорически нельзя беременеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами