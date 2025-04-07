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Журналисты заявили о существенной зависимости Великобритании от США в области разведки

Politico: Британии почти невозможно избавиться от зависимости от США в разведке
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Frank Augstein/AP

Великобритания серьезно зависит от США в области разведки, королевству практически невозможно заменить вклад американской разведки. Об этом пишет Politico со ссылкой на нынешних и бывших чиновников в этой сфере.

По словам одного из них, хоть Великобритания и может изучать изображения, полученные Соединенными Штатами из космоса, британцы не могут получать их сами. В Лондоне также должны осознавать, что любое предоставление разведданных американцами может быть как включено, так и выключено, добавил собеседник издания.

Согласно информации Politico, многие разработки королевства в сфере безопасности или обороны также получали финансирование от Вашингтона, после чего могли использоваться американской стороной или союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз».

Тем не менее эксперты полагают, что Лондону следует начать планировать «ранее немыслимое», если Соединенные Штаты продолжат отходить от многолетних союзов или общих с союзниками целей.

Ранее США запретили Великобритании передавать Украине разведданные.

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