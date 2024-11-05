Названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России

В России самым продаваемым автомобилем с пробегом оказалась Lada Priora 2008 года с показателем в 20,4 тыс. реализованных экземпляров с января по сентябрь 2024 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ. Среди иномарок лидером стал Ford Focus 2008 года (10,3 тыс. экз.).

На второй строчке рейтинга отечественных моделей оказалась Priora 2011 года. За ней следуют Lada Samara 2007, 2005 и 2008 годов выпуска, а также Lada Priora 2010 года. В топ-10 вошли Lada Granta 2013, Lada Samara 2006, Lada Priora 2012 и Lada Samara 2011.

А вот в рейтинге самых популярных подержанных авто из-за рубежа оказались Hyundai Solaris 2015 года и Ford Focus 2012 года. Еще в список попали Kia Rio 2017 и 2018 годов. Остальные места в топ-10 заняли Focus и Solaris разных годов.

До этого в США перечислили автобренды и модели машин, с которыми владельцы не готовы расставаться после 15 лет.

Самые преданные фанаты оказались у моделей японской Toyota. Среди них: Highlander, Camry, Highlander, Tacoma и Prius. Также в топ-10 попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

Рейтинг автобрендов с самыми преданными владельцами также возглавила Toyota (5,6%). Также в списке числятся Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2%) и Subaru (4,1%).

Ранее у российских дилеров образовался дефицит на корейские, европейские и японские машины.