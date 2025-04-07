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«Тотальный диктант» в этом году написали свыше 1,3 млн человек

Директор «Тотального диктанта» Беляков: в этом году было 1,3 млн участников
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Более 1,3 млн участников со всего мира приняли участие в акции «Тотальный диктант» в 2025 году, это больше показателей прошлого года. Об этом рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков на пресс-конференции по итогам акции, его слова передает ТАСС.

Акция прошла 5 апреля уже в 22-й раз. В 2025 году автором текста диктанта стала писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат почетного диплома Международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена Марина Москвина.

Как уточнил Беляков, в очном формате на территории России диктант написали 139 716 человек, еще 4 356 человек по всему миру также писали его офлайн. Уточняется, что в онлайн-диктанте и онлайн-марафоне приняли участие 1 млн 144 тыс. 428 участников.

Что касается зарубежных участников, больше всего их было в Молдове, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, онлайн писали диктант граждане Германии, Узбекистана, Франции, США, Таджикистана, Белоруссии, Великобритании, Сербии и Финляндии, отметил директор фонда.

5 апреля, в день проведения акции, хакеры атаковали ее сайт.

27 марта сообщалось, что на сайте акции зарегистрировались 50 тыс. человек.

Ранее политолог отметил роль «Тотального диктанта» в популяризации русской культуры.

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