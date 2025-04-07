Дерипаска подал в суд на CT Group из-за дела Трехгорной мануфактуры

Российский предприниматель Олег Дерипаска и его компания Filatona Trading, зарегистрированная на Кипре, подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса против разведывательного подразделения международной консалтинговой фирмы CT Group и ее бывших работников. Об этом сообщила газета «Ведомости», сославшись на материалы суда.

По информации журналистов, ответчиками помимо CT Solutions and Private Advisory выступают Лия Джеймс и Юджин Керли. Бизнесмен и Filatona Trading требуют от них предоставить данные, касающиеся происхождения документа о стоимости Трехгорной мануфактуры. Истцы утверждают, что в тексте была завышена цена данной компании.

Из материала следует, что в прошлом экс-заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин использовал этот документ в своем иске против Олега Дерипаски и его кипрской фирмы. С 2002 года Трехгорная мануфактура принадлежала учрежденной предпринимателем компании «Базэл». Однако в 2017 году Чернухин заявил, что был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через зарегистрированную на Кипре фирму Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. На этом фоне бывший чиновник подал в суд против бизнесмена, обвинив его в «вооруженном захвате» их совместного предприятия.

В результате Лондонский арбитражный суд встал на сторону Чернухина и обязал компанию Дерипаски выплатить истцу $95,2 млн. Бизнесмен подал апелляцию, но не смог обжаловать решение инстанции. Экс-заместитель министра финансов РФ, в свою очередь, направил в суд документ с утверждением о том, что ему положена компенсация в размере $395 млн.

Ранее Дерипаска выразил надежду на возрождение единого экономического пространства РФ и Европы.