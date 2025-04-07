«Одышка и плохо ходит»: стало известно о состоянии Ефремова перед выходом из колонии

Адвокат Юрий Падалко, посетивший в колонии Михаила Ефремова, заявил о плохом самочувствии актера, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«В пятницу посетил в колонии своего доверителя Михаила Ефремова. У актера одышка, и он плохо ходит. Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены. За Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», — сказал Падалко.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры.