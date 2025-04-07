В Польше оценили последствия тарифов Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал в соцсети X сохранять спокойствие после резкого падения котировок на мировых фондовых биржах на фоне торговых пошлин со стороны США.

«Реакция на тарифную войну была предсказуемой. Землетрясение на фондовом рынке от Японии через Европу до Америки нужно пережить без нервных решений», — написал польский премьер.

По словам Туска, фондовый рынок Польши тоже пострадал.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.