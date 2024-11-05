Названы 10 автомобилей с самыми преданными владельцами

В США перечислили автобренды и модели машин, с которыми владельцы не готовы расставаться после 15 лет. О них говорится в американском исследовании iSeeCars.

Самые преданные фанаты оказались у моделей японской Toyota. Среди них: Highlander, Camry, Highlander, Tacoma и Prius. Также в топ-10 попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

Рейтинг автобрендов с самыми преданными владельцами также возглавила Toyota (5,6%). Также в списке числятся Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2%) и Subaru (4,1%).

До этого компания Mazda начала продажи в Китае модели EZ-6. Цены начинаются от 139,8 тыс. юаней (около 2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Для китайского рынка предусмотрена гибридная силовая установка, состоящая из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также есть полностью электрическая версия модели с двигателем мощностью 258 л.с.

Кроме того, автомобиль получил систему автоматической парковки со 150 сценариями и адаптивный круиз-контроль.

Ранее были названы восемь премиальных автомобилей с пробегом, которые невозможно продать.