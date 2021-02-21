В Москве продлили ограничения для грузовиков более 12 тонн

В Москве до особого распоряжения продлеваются ограничения на въезд на МКАД транзитных грузовиков с грузоподъемностью более 12 тонн. Об этом сообщает столичный Дептранс у себя в Telegram-канале.

«Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продляются до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Транзитные грузовики могут пользоваться Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), трассами А-107 и А-108, отмечается в сообщении.

Ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАДу впервые ввели в Москве с 20 февраля, предполагалось, что они будут длиться до 09:00 22 февраля.