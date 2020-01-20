Микроавтобус столкнулся с машиной под Нижним Новгородом
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В Нижегородской области произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Отмечается, что авария произошла на 322 километре трассы Шопша-Иваново-Нижний Новгород рядом с деревней Трестьяны в Балахнинском районе.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, где столкнулись с микроавтобусом.
В результате ДТП пострадали все шесть пассажиров микроавтобуса, пять из них были госпитализированы.
На месте аварии работает полиция. Устанавливаются причины ДТП.
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