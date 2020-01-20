Два человека погибли из-за столкновения поезда и автомобиля в Подмосковье

В результате столкновения легковушки и поезда на железнодорожном переезде Фаустово-Бронницы в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как стало известно, авария произошла на пересечении 67 км железной дороги «Москва-Рязань» и 10 км автодороги «ММК-Чечевилово».

«По неустановленной пока причине легковой автомобиль марки Kia на переезде выехал на ж/д пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования», — рассказали в пресс-службе.

В данный момент выясняются обстоятельства ДТП.

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