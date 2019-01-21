Во Франции отреагировали на возможное слияние Renault и Nissan

<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/11745481/Depositphotos_7547989_l-2015-pic905-895x505-30582.jpg">

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр прокомментировал информацию о намерении французского правительства добиваться слияния Renault и Nissan. Об этом сообщает Le Monde.

По его словам, в настоящее время вопроса о слиянии двух компаний «нет на повестке дня».

Реклама

Он также добавил, что Франция привержена к «долговечности» существующего альянса Renault и Nissan.

Ле Мэр подчеркнул, что «на повестке дня» находится смена руководства Renault.

Ранее СМИ сообщили, что Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan.