Возрожденная «Волга» — не Changan, а Geely. Мы узнали, какие модели

Автоэксперт Цыганов: под брендом «Волга» могут локализовать три модели бренда Geely

Легендарный российский автомобильный бренд «Волга» возродится на ГАЗе в партнерстве с китайской компанией Geely. В Москве ожидается скорое открытие офиса марки. При этом под брендом «Волга» уже не состоялся выпуск китайского Changan. Какие машины Geely хотят выпускать сейчас в Нижнем Новогороде, — в материале «Газеты.Ru».

Возрождение отечественного бренда «Волга» в России будет происходить при сотрудничестве Горьковского автозовода (ГАЗ) и китайской марки Geely, сообщил инсайдерский Telegram-канал «Русский автомобиль» 2 сентября.

«Новая «Волга» создается в сотрудничестве с Geely. Очень скоро в Москве откроется офис «Волги», уже набрали людей. Соответственно, и презентация проекта не за горами», – говорится в публикации.

Новые модели «Волги» и дату их выпуска источники «Русского автомобиля» пока не раскрывают. В ответ на запрос «Газеты.Ru» пресс-служба бренда Geely в России отказалась комментировать информацию.

«Мы не можем прокомментировать эти слухи», — сказали в компании.

Третий заход

В мае 2024 года на выставке в Нижнем Новгороде были представлены три автомобиля возрожденного бренда «Волга», под которыми скрывались седан и два кроссовера китайской марки Changan.

close Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки на выставке IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Александр Астафьев/РИА Новости

На выставке машины осмотрел премьер-министр России Михаил Мишустин. Тогда он посетовал на то, что рулевое колесо автомобиля изготовлено в Китае — поскольку на нем осталось брендирование Changan, — а не в России, и призвал начать локализацию с самых простых элементов.

close Александр Астафьев/РИА Новости

Ожидалось, что выпуск новых машин начнется уже в 2024 году под началом фирмы «Производство легковых автомобилей», которая, как утверждается, не имеет общих связей с «Группой ГАЗ». В 2025 году планировалось запустить производство полного цикла, а размер инвестиций оценивался в 60 млрд рублей.

К осени 2025-го реализовать планы так не получилось. Тем не менее авторы проекта сообщили изданию «Коммерсантъ-Приволжье», что он не закрыт.

Какой будет Volga

Теперь же на мощностях ГАЗа хотят локализовать уже известные россиянам автомобили Geely, допустил в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Сергей Цыганов. Однако они не будут повторять модельный ряд белорусской Belgee, также продающей авто, основанные на технологиях и платформах китайской компании.

«У бренда Geely есть несколько «вокруг российских» направлений. Тот же Belgee в основном рассчитан на работу на рынке РФ.

Модели марки, которые уже успели локализовать, не будут производиться на ГАЗе,

потому что инвестиции в производство этих авто застрахованы контрактами и договорами. И вряд ли Geely будет работать на один и тот же рынок одинаковыми моделями», — пояснил эксперт.

close Belgee X70 Belgee

По словам Цыганова, сегодня Geely делает упор на гибриды и электромобили, а вот машины с ДВС для Китая стали «умирающим жанром». Поэтому компания решила свести устаревающие автомобили в новую марку Knewstar, которая выпускает их на заводе в Харбине. Автоэксперт считает, что некоторые машины с предприятия направят на марку Belgee — речь идет про более дешевые и простые модели. Другие же будут актуальны для российского рынка.

«Три модели очевидно просятся быть локализованными на ГАЗе — это Preface, Tugella и Monjaro.

В таком случае сохранять Geely как марку автомобилей с ДВС в России будет нецелесообразно. Скорее всего, под этим брендом будут продавать машины на новой энергии, а все остальное — под маркой «Волга», — объяснил Цыганов.

По его оценкам, стоимость автомобилей возрожденного бренда будет сопоставима с нынешними ценами аналогичных моделей Geely и Knewstar. Так, сейчас модель Preface без учета скидок стоит 3,3 млн рублей. Объемы производства же будут напрямую зависеть от спроса.

close autohome.com.cn

«Рентабельный совокупный объем всех автомобилей «Волга», которые смогут производить на ГАЗе, не должен быть меньше 30 тысяч», — оценил Цыганов.

Также эксперт предположил, что ГАЗу не удалось договориться с Changan из-за того, что китайский бренд все же решил продавать автомобили под своей маркой.

close Knewstar 001 Knewstar

«У большинства китайских производителей немного другая задача — заработать денег как можно больше и как можно быстрее. Поэтому они плодят суббренды, а те — другие суббренды. А вот Changan, видимо, решил не обрастать бесконечным количеством марок в отличие от той же Chery», — считает эксперт.

Локализация и санкции

Выпуск автомобилей Geely под брендом «Волга» поможет китайцам избежать санкций, считает экс-глава российской Ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев.

«Слухи о переговорах ГАЗ и Geely были давно. Насколько я понимаю, пока стороны не могут договориться окончательно. Речь идет о производстве широкой линейки Geely под брендом «Волга».

Будет налажена локализация в РФ, также Geely хочет уйти от санкций, поэтому переобувается в другие марки. Еще одна реинкарнация китайского бренда принципиально ничего не поменяет на рынке», — сказал Моисеев в разговоре с «Газетой.Ru».

close Geely

Эксперт спрогнозировал высокий уровень локализации автомобилей на ГАЗе, напомнив, что на предприятии могут производить двигатели, варить и красить кузова. По его словам, цены на эти машины завышать не будут.

«Локализация может быть на уровне «АвтоВАЗа». Также проект явно рассчитывает на промсубсидии, чтобы компенсировать утильсбор. Цены будут конкурентоспособными», — заверил Мосеев.

Будет ли спрос

Спрос на автомобили нового «российского» бренда будет достаточным при условии сравнительно доступных цен, убежден коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«В России очень мало людей, готовых переплачивать за бренд «Волга». Если ее все же будут возрождать, то стоимость авто должна быть минус 5–10% от цены аналогичных китайских моделей. Но если основной объем обеспечат госзакупки, разговор иной», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Он пояснил, что машины в кузове седан сегодня в основном интересуют чиновников и таксистов, а вот массовый частный покупатель к ним охладел. Для повышения спроса в ряд «Волг» придется добавлять кроссоверы — однако у них нет никаких ассоциаций с историческим брендом, считает Житнухин.

«Волга» может выехать на одном – ностальгии по СССР. Впрочем, завтра марку объявят главным автомобилем чиновников средней руки, и вот вам готовый рынок сбыта», — подытожил Житнухин.

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков также уверен, что успех возрожденной «Волги» будет зависеть от удачного сочетания цены и качества.

«Эти автомобили попадут в те или иные виды закупок. Скорее всего, будут допущены госзакупки», — подытожил Кадаков.

Неудачная Volga

Впервые возродить легендарный бренд ГАЗ попытался еще в 2008 году с проектом Volga Siber (именно так — латиницей). Современный седан бизнес-класса от ГАЗа представлял собой адаптированную версию американского Chrysler Sebring предыдущего на тот момент поколения, конструкция и технологическая оснастка которого были выкуплены у концерна DaimlerChrysler и перевезены в Нижний Новгород.

close Руслан Кривобок/РИА Новости

Модель собирали методом крупноузловой сборки (CKD) из импортных комплектующих. Проект столкнулся с рядом критических проблем: высокая себестоимость из-за зависимости от дорогих импортных компонентов, устаревшая к моменту запуска платформа, а также разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис, резко снизивший спрос на автомобили.

В результате за два года было продано лишь около 9 тысяч автомобилей при плановой мощности конвейера в 65 тысяч в год. В 2010 году производство Volga Siber было окончательно остановлено знаменитым шведским управленцем Бу Андерссоном. Проект был признан коммерчески неудачным, став символом неспособности российской автопромышленности самостоятельно перейти на рыночные рельсы.