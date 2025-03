Скидка 3 млн: из-за укрепления рубля автокомпании снижают цены

Bulkin Sergey/Global Look Press

В первый месяц весны семь автокомпаний, которые официально представлены в России, объявили о масштабных скидках и понижении цен на свои модели. Об этом свидетельствует исследование экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева и сервиса CARgument.

Сильнее всех выделился китайский Voyah, который установил скидку на модель Passion 2023-го года,

сопоставимую со стоимостью небольшой квартиры — 3-3,3 млн рублей в зависимости от модификации.

На официальном сайте бренда такой автомобиль из наличия предлагается минимум за 5,4 млн рублей против прежней цены в 8,5 млн рублей.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

За такую сумму можно получить электрический седан с силовой установкой, которая развивает 510 сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды. Он снабжен пневматической подвеской и полным приводом.

По данным CARgument, Voyah также увеличил скидку с 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей на модель Free Sport Edition в комплектации Standard 2024 года. На ту же версию 2025 года производства установлена скидка в размере 1,5 млн рублей. Цена Voyah Dream PHEV LR (2023 год) снизилась на 2,4 млн рублей, до 8,5 млн рублей.

close Алексей Майшев/РИА Новости

«Для расширения инструментов продаж и поддержки клиентов на модели Dream LR и Free Sport Edition 25-го модельного года действуют специальные предложения, включающие предложения по рассрочке, скидки за кредит и выгода при покупке по программе господдержки», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Voyah.

Помимо Voyah, принадлежащий китайскому Chery бренд Exeed на 100 тыс. рублей опустил цены на кроссоверы RX 2024 года, а на 350 тыс. рублей — на прошлогодние VX New. Бренд Jetour тем временем ввел скидки в 150-300 тыс. рублей на кроссоверы Dashing, на 100 тыс. рублей подешевели одна из версий X70, на 150 тыс. рублей — X90 Plus, на 200 тыс. рублей — X70 Plus в комплектациях 2025 года.

close Exeed

Evolute установил скидку в 300 тыс. рублей на одну из комплектаций i-Van. Южнокорейский бренд KGM только что вышел на российский рынок и уже предложил скидку на 350 тыс. рублей на Korando и Torres 2024 года производства. Также подешевел на 18 тыс. рублей кроссовер Solaris KRX, который является копией Hyundai Creta, а DFM на 50 тыс. рублей снизил цену на кроссовер 580.

Неудачный ход

Огромные скидки говорят отнюдь не о лояльности к покупателям, а о провале в маркетинге, полагает директор консалтингового проекта «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Очевидно, что у Voyah слабая маркетинговая поддержка.

Предоставление скидок — ожидаемый ход от китайских компаний, которые мало вложили в свое продвижение на российском рынке», — заметила Акимова в разговоре с «Газетой.Ru».

Автоэксперт Олег Мосеев, в свою очередь, полагает, что большие акции от Voyah связаны с необходимостью решить проблему с затоваренными складами. Однако ситуация осложняется тем, что некоторые модели бренда очень тяжело продаются.

close VOYAH

«Российский авторынок замер, в особенности сегмент, в котором играет Voyah. В целом скидки могут сподвигнуть покупателей приобрести машины марки, однако модель Dream продается очень тяжело, к ней есть вопросы», — заявил Мосеев.

Автоэксперт добавил, что в нынешних условиях на рынке компаниям приходится работать «в ноль», чтобы решить проблемы с затоваренностью и идти дальше с нормализованными складами.

Адресные акции

Ключевую роль в снижении цен на новые автомобили сыграло мартовское укрепление рубля, подчеркнули опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Больше всего подешевели автомобили параллельного импорта. Это произошло за счет того, что рубль укрепился к основным валютам: к доллару, евро и юаню, в том числе.

Если говорить про бренды, официально представленные в России, то все примерно в одинаковых позициях.

Они активно задействовали механизмы субсидированных кредитов. При этом есть и прямые скидки, без каких-либо условий», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей дилерского холдинга «Рольф» Николай Иванов.

close Jetour

Автоэксперт Олег Мосеев считает, что укрепление рубля дает возможность производителям менее болезненно снижать цены на фоне замедления спроса. Однако он подчеркнул, что если бы на рынке фиксировался высокий спрос, то компании бы не стали снижать цены даже при положительной ситуации с валютой.

При этом на рынке остается целый ряд брендов, которые цены не снижают. В «Рольфе» пояснили, что речь идет о компаниях, у которых максимально свободная позиция по складу — например, у завода «Москвич».

Что будет дальше

При первых устойчивых тенденциях к увеличению спроса, если ЦБ снизит ключевую ставку, например, цены на новые машины сразу же взлетят вверх, считает директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов. По его мнению,

именно сейчас для россиян настало удачное время для покупки машины.

«Рынок автомобилей с пробегом более инертен, но его это тоже касается: сейчас рост цен на нем сдержан политикой производителей новых машин. Нужен автомобиль с пробегом – присматривайте, время удачное», — заявил он.

Татьяна Акимова из «Автомаркетолога» считает, что автокомпании продолжат давать скидки, пока не решится проблема с затоваренностью складов. Автоэксперт Мосеев также спрогнозировал, что в ближайшее время они не откажутся от акций.

«Увеличение скидок продолжится, поскольку рынок пока не имеет другой возможности оживиться. Производители смотрят друг на друга: если один снижает цены, то другие поступают аналогичным образом, чтобы у них не встали продажи», — заключил собеседник.

На фоне замедления продаж производители стали принимать точечные меры поддержки для поддержания спроса, главным образом на модели 2024 года, заявил директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

«Они предлагают различные акции, включая прямые скидки при оплате наличными, программы трейд-ин и льготные кредитные условия. В некоторых случаях размер скидок достигает 700 тыс. рублей», — заявил он.

close Кирилл Брага/РИА Новости

Директор по развитию Fresh Юрий Чистов отметил, что компании сейчас пытаются добиться продаж «во что бы то ни стало» и даже себе в убыток.

«Машины, которые сейчас поступают в продажу, были оплачены в конце прошлого года, когда курс доллара крутился около 100 рублей, а периодически пробивал эту отметку. Нельзя исключать, что кто-то из производителей сейчас продает себе в убыток: так бывает, ситуация не нова», — заключил эксперт.