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Названа самая огромная скидка на новые автомобили в России

На новые автомобили Voyah Passion в России предложили скидку в 3,3 млн рублей
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Voyah

Бренд Voyah в России предоставил скидку на седан Passion в размере 3,3 млн рублей, сообщает сервис CARgument.

По его данным, скидки в размере 3-3,3 млн рублей установлены на все комплектации Voyah Passion 2023 года выпуска. Силовая установка электрического Voyah Passion развивает 510 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 с. Он снабжен пневматической подвеской и полным приводом. На официальном сайте Voyah автомобили Passion из наличия предлагаются минимум за 5,19 млн рублей против прежней цены в 8,49 млн рублей.

По данным CARgument, также Voyah увеличил с 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей скидку на модель Free Sport Edition. в комплектации Standard 24PY. На ту же версию 2025 года производства установлена скидка в 1,5 млн рублей. Цена Voyah Dream PHEV LR 23PY снизилась на 2,4 млн рублей, до 8,49 млн рублей. Еще две комплектации этого автомобиля получили скидку от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Ранее Geely начала продажи нового кроссовера в России.

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