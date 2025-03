Стало известно, какие автомобили подешевели в России за неделю

Сервис CARgument подсчитал, что за прошедшую рабочую неделю (с 10 по 14 марта) семь работающих в России автомобильных брендов снизили цены на машины или предоставили дополнительные скидки.

В частности, принадлежащий китайскому Chery бренд Exeed на 100 тыс. рублей снизил цены на кроссоверы RX 2024 года, а на 350 тыс. рублей — на прошлогодние VX New. Бренд Jetour ввел скидки в 150-300 тыс. рублей на кроссоверы Dashing, на 100 тыс. рублей подешевели одна из версий X70, на 150 тыс. рублей — X90 Plus, на 200 тыс. рублей — X70 Plus в комплектациях 2025 года.

У бренда Voyah подешевели модели Free Sport Edition (скидка выросла до 1,5 млн рублей), Dream (на машины 2023 года предоставляется скидка 2,4 млн рублей, на машины 2024 и 2025 года ее размер составляет от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей) и Passion (установлены скидки 3-3,3 млн рублей на машины 2023 года).

Evolute установил в 300 тыс. рублей на одну из комплектаций i-Van, KGM на 300 тыс. рублей уменьшил цены Korando и Torres 2024 года производства. Solaris KRX подешевел на 18 тыс. рублей, а DFM на 50 тыс. рублей снизил цену на кроссовер 580.

