На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил значимость взятия села Прилипка в Харьковской области

Марочко: ВС России заняли оба берега реки Северский Донец после взятия Прилипки
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским военным занять оба берега реки Северский Донец. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, выполнение этой боевой задачи стало возможным после того, как бойцы Вооруженных сил РФ нарастили силы и средства на Старицком участке. Он добавил, что российские военные смогли показать успехи за очень короткий промежуток времени.

О взятии под контроль села Прилипка в Харьковской области стало известно 23 декабря. Противника из населенного пункта вытеснили бойцы группировки войск «Север». По данным Telegram-канал «Северный Ветер», российские силы продолжают продвижение южнее Волчанска.

До этого Андрей Марочко назвал тщетными попытки украинских войск совершить контратаки в Харьковской области. По словам эксперта, была проведена грамотная операция при попытке войти в Купянск с севера, но стратегическое положение ВС РФ не позволили противнику добиться успехов на этом направлении.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами