Взятие под контроль населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским военным занять оба берега реки Северский Донец. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, выполнение этой боевой задачи стало возможным после того, как бойцы Вооруженных сил РФ нарастили силы и средства на Старицком участке. Он добавил, что российские военные смогли показать успехи за очень короткий промежуток времени.

О взятии под контроль села Прилипка в Харьковской области стало известно 23 декабря. Противника из населенного пункта вытеснили бойцы группировки войск «Север». По данным Telegram-канал «Северный Ветер», российские силы продолжают продвижение южнее Волчанска.

До этого Андрей Марочко назвал тщетными попытки украинских войск совершить контратаки в Харьковской области. По словам эксперта, была проведена грамотная операция при попытке войти в Купянск с севера, но стратегическое положение ВС РФ не позволили противнику добиться успехов на этом направлении.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.