В Новосибирской области родственница бойца СВО через суд добилась выплат

В Новосибирской области бабушка участника специальной военной операции (СВО) на Украине после отказа чиновников через суд добилась выплат. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

Бойца не стало 30 июля 2024 года. Однако воспитывавшую его бабушку лишили выплат несмотря на то, что с шести лет она являлась его опекуном. Женщина содержала внука, посещала с ним медицинские учреждения, полностью занималась его воспитанием и образованием.

Суд удовлетворил иск, признав россиянку фактическим воспитателем военнослужащего. Теперь она имеет право на получение социальных выплат.

13 ноября президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области, председателю комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий Игорю Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников СВО.

Ранее глава Минобороны поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки военных.