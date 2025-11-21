На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области родственница бойца СВО через суд добилась выплат

Бабушка участника СВО после отказа чиновников добилась выплат через суд
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирской области бабушка участника специальной военной операции (СВО) на Украине после отказа чиновников через суд добилась выплат. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

Бойца не стало 30 июля 2024 года. Однако воспитывавшую его бабушку лишили выплат несмотря на то, что с шести лет она являлась его опекуном. Женщина содержала внука, посещала с ним медицинские учреждения, полностью занималась его воспитанием и образованием.

Суд удовлетворил иск, признав россиянку фактическим воспитателем военнослужащего. Теперь она имеет право на получение социальных выплат.

13 ноября президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области, председателю комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий Игорю Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников СВО.

Ранее глава Минобороны поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами