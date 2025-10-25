Суд арестовал трех женщин по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Суд арестовал трех женщин, признавшихся в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Суд арестовал жительницу Москвы и двоих уроженок Луганска, которые дали признательные показания по делу о хищениях у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Защита обвиняемой ссылается на отсутствие у нее намерений скрываться от следствия и суда либо иным образом препятствовать производству по делу, напротив, она активно сотрудничает со следствием», — говорится в документах суда по уроженке Луганска, которая воспитывает троих детей.

Второй фигуранткой является ранее судимая жительница Луганска. Ее причастность подтверждается также показаниями свидетелей и результатами расследования.

Третья женщина — москвичка — также признала вину в суде.

Женщинам инкриминируют преступление по статье 210 УК РФ (организация, руководство или участие в преступном сообществе) и по два эпизода по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В начале мая сообщалось, что после серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее суд оставил под стражей фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.