«Глубинное государство» пытается спровоцировать Третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю в Великобритании и Евросоюзе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая обвинила Reuters в распространении ложной информации о намерениях России.

«Габбард разоблачила разжигателей третьей мировой войны и масштабную медиамашину, создающую ложные нарративы и продающую страх под видом политики», — написал Дмитриев.

Накануне Габбард опровергла сообщения западных СМИ о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу. Она подчеркнула, что «ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ» пытаются подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине.

Во время передачи «Итоги года» Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию «будут уважать». Он также заверил, что Российская Федерация не планирует воевать с НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие планов нападать на Европу.