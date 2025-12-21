Дипломат Пилипсон: курс ЕС и НАТО может привести мир к третьей мировой войне

Евросоюз и НАТО придерживаются агрессивного и авантюрного курса, который может поставить мир на грань третьей мировой войны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, реальную угрозу национальной безопасности Румынии представляет не Россия, как это указано в обновленной Национальной стратегии обороны страны на 2025-2030 годы, а следование Бухареста курсом ЕС и НАТО, руководство которых во имя «личных эгоистичных интересов готово поставить мир на грань третьей мировой войны».

«Едва ли эти люди сознают истинный смысл такой безрадостной перспективы», — добавил Пилипсон.

16 декабря восемь стран Восточного фланга Евросоюза потребовали от Еврокомиссии выделить им приоритетное финансирование на укрепление обороны против России. В совместном заявлении Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария призвали создать «всеобъемлющую структуру защиты» восточной границы ЕС.

Программа должна включать ПВО, защиту от дронов и усиление наземных сил. Страны хотят получить часть из €131 млрд, которые Еврокомиссия запланировала на оборону в бюджете 2028–2034 годов. В декларации Россия названа «наиболее значительной угрозой» региону.

Ранее Румыния атаковала морской дрон ВСУ в Черном море.