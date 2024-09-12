Угроза БПЛА, ракетная опасность, воздушная тревога: что означают эти сигналы и как нужно действовать Что делать, если объявили ракетную опасность или возникла угроза БПЛА

В мире, где угрозы становятся все более непредсказуемыми, системы оповещения гражданской обороны играют ключевую роль в обеспечении безопасности жителей. Своевременное и точное информирование людей может спасти тысячи жизней в разных ситуациях — от атак беспилотников до природных катастроф. «Газета.Ru» с помощью экспертов разбиралась, как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности.

Сигналы оповещения гражданской обороны

Сигнал гражданской обороны представляет собой условную команду, которая передается через систему оповещения и дает указание службам, силовым ведомствам и населению выполнять определенные действия. К основным сигналам гражданской обороны относятся:

воздушная тревога;



радиационная опасность;



химическая тревога;



угроза катастрофического затопления.

Воздушная тревога — это сигнал, предупреждающий население об угрозе воздушного нападения противника, которое может быть осуществлено разными методами: от атаки дронов до ракет. Если есть угроза мирному населению, то людей ставят в известность.

Сигнал «Внимание всем!» передается при помощи электромеханических сирен, а также специализированных технических устройств для оповещения и других средств передачи сигналов, которые чаще всего расположены на крышах общественных или жилых зданий, рассказал «Газете.Ru» первый заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей МЧС Александр Гофштейн.

При активации этой команды важно незамедлительно включить телевизор или радио, чтобы получить экстренные инструкции по текущей ситуации и необходимым действиям для населения. В районах, где невозможно услышать сирены или использовать громкоговорители, информация и сигнал «Внимание всем!», как правило, транслируются через специальные автомобили с системой громкоговорящей связи.

close Svetlana Vozmilova/Global Look Press

[Во время угрозы] прерывается передача телевидения, включаются соответствующее оповещение и рекомендации для населения, что делать в этих случаях. Два варианта: срочного характера — покинуть помещение или спрятаться; пролонгированного характера — если опасность предполагается в будущем, то принять какие-то меры, чтобы подстраховать жизнь. Александр Гофштейн Первый заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей МЧС

После получения сообщения и понимания порядка действий важно строго следовать рекомендациям. Если вы не успели запомнить всю информацию с первого раза, не выключайте приемник, так как ее будут транслироваться повторно.

Не забудьте подготовить необходимые документы, деньги, а также сделать запас продовольствия и питьевой воды на сутки. Желательно спрятать вещи в водонепроницаемую тару. Обязательно оповестите своих соседей, ведь некоторые из них могли пропустить оповещения. Важно сохранять спокойствие и предотвращать распространение паники и недостоверной информации.

Общие рекомендации при воздушной опасности

При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение отключите газ, электричество и воду. Возьмите документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправляйтесь в убежище. Если такой возможности нет — спуститесь в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если у вас есть дети или домашние питомцы, то продумайте, какие предметы первой необходимости нужно взять для них.

Что нужно делать:

Найти укрытие. Самое важное — как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев. Это может быть специально оборудованное бомбоубежище или подвал здания.

Если есть возможность, то необходимо спуститься в бомбоубежище или в укрытие, которое приспособлено [для защиты от атак]. На сегодняшний день МЧС оборудовало такие укрытия в жилых домах и других местах. Если речь о Москве, то метро может быть местом для укрытия. Самое главное — собрать документы и не паниковать. Алексей Дударев Председатель Высшего совета Российского союза спасателей

close Илья Питалев/РИА Новости

Следить за информацией. Оставайтесь в курсе событий через надежные источники — включите радио или телевизор, следите за сообщениями в официальных приложениях (например, в мобильном приложении МЧС) и на сайтах чрезвычайных служб. Важно получать актуальные данные о развитии ситуации.

Подготовить необходимые вещи. Держите под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации, в которой будут лежать документы, лекарства, вода, продовольствие, фонарик и батарейки.

Инструктировать членов семьи. Убедитесь, что все члены вашей семьи знают, что делать в случае угрозы. Обсудите план действий и встречи в безопасном месте, если вы окажетесь разделены. Если появилась угроза, то лучше не отправлять детей в этот день в школу или детский сад и объяснить им, куда прятаться.

Избегать окон и стекол. Держитесь подальше от окон, так как осколки могут стать дополнительной опасностью при взрывах.

Сохранять спокойствие. Паника может усугубить ситуацию. Действуйте спокойно и рассудительно.

Оставайтесь в убежище или ином безопасном месте до официального сообщения об отмене режима опасности. Не пытайтесь выходить на улицу до тех пор, пока официальные источники не объявят, что угроза миновала.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, Push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки беспилотных летательных аппаратов делайте следующее:

Ищите надежное укрытие. Постарайтесь как можно быстрее попасть в здание с толстыми стенами и минимальным количеством окон. Подвалы или внутренние комнаты без окон подойдут больше всего. Если в момент атаки вы оказались на улице, а вокруг нет никаких укрытий, ложитесь на землю лицом вниз и накройте голову руками.

Следуйте инструкциям чрезвычайных служб. Внимательно слушайте указания местных властей и чрезвычайных служб, обычно их передают по радио, телевизору и через интернет. Инструкция может включать специфические действия в зависимости от характера угрозы.

Подготовьте чрезвычайный набор. Убедитесь, что у вас под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, а также фонарик и запасные батарейки. Это особенно важно, если атака произойдет в ночное время.

Никакого контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не используйте мобильную связь. Гражданскому населению строго воспрещается трогать БПЛА и подходить к нему близко. Это могут делать только подготовленные специалисты. Не делайте фото, не снимайте видео.

Что делать при ракетной опасности и включении сирен

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Важно действовать быстро и соблюдать необходимые меры безопасности.

Если вы на улице

Немедленно ищите укрытие. Ваша первоочередная задача — найти ближайшее бомбоубежище или здание, где можно укрыться. Это должно быть крепкое здание, желательно с подвальными помещениями.

Избегайте автомобилей и легких конструкций. Машины и временные сооружения (например, тенты или легкие постройки) не обеспечат должной защиты.

Следите за ориентирами. Если вы не знаете местоположение ближайшего укрытия, следуйте указателям или спросите у местных жителей.

close Кирилл Брага/РИА Новости

Если вы в торговом центре

Оставайтесь внутри. Торговые центры обычно имеют прочные стены и могут служить временным укрытием, а в некоторых есть предназначенные для таких ситуаций помещения.

Отойдите подальше от витрин и стекол. Переместитесь в центральную часть здания или в подвальное помещение, если это возможно.

Следуйте инструкциям персонала. Обычно в таких местах есть планы эвакуации и продуманные заранее действия в чрезвычайных ситуациях. Персонал может направить вас в безопасное место.

Если вы дома

Спрячьтесь в самое безопасное место. Подвал или внутренняя комната без окон — лучшие места для укрытия в частном доме. В многоквартирном доме — подвал или ступени внутренней лестницы.

Закройте окна и шторы. Это поможет защититься от осколков стекла. В некоторых случаях может потребоваться дополнительно укрепить окна.

Подготовьте чрезвычайный набор. Убедитесь, что у вас есть доступ к воде, пище, медикаментам, фонарю и другим необходимым вещам.

Если вы в транспорте

Незамедлительно прекратите движение. Если вы за рулем, то припаркуйте машину в ближайшем месте, не мешая движению других. В общественном транспорте попросите водителя прекратить движение.