Российский офицер рассказал о взявшемся из ниоткуда бойце, спасшем группу штурмовиков

RT: в Курской области боец ВС России спас группу штурмовиков в последний момент
Сергей Бобылев/РИА Новости

Группе штурмовиков в Курской области удалось спастись благодаря внезапному появлению российской военнослужащего. Об этом рассказал замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» в беседе с RT.

По его словам, штурмовики, заехав в Курскую область, не сразу нашли российских бойцов, которые должны были их встретить. Дом, где по координатам находилась позиция Вооруженных сил (ВС) России, был разбит.

В какой-то момент боец с позывным «Лев» взялся из ниоткуда и помог группе спастись — через мгновение место, где находились военнослужащие, атаковал вражеский дрон. «Гром» уточнил, что на следующий день боец, спасший штурмовиков, получил несовместимое с жизнью ранение.

До этого сообщалось, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в ДНР в 2023 году. Группа попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты. Первую сумели выбросить, а вторая упала в сторону «Джаконды». Он тут же сел на нее, а остальным приказал ложиться. Боец получил тяжелейшие ранения, но остальные бойцы смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

Ранее священники рассказали о чудесах в зоне СВО.

