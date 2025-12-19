На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сбили две украинские ракеты «Нептун»

Минобороны РФ: силы ПВО сбили две ракеты «Нептун» ВСУ
Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Об этом в своем Telegram-канале заявило Минобороны России в сводке о ходе военной операции с 13 по 19 декабря.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников произошел обрыв высоковольтной линии электропередач, без энергоснабжения остались жилые дома и промышленные объекты.

Кроме того, беспилотники атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти.

Ранее в Орле из-за атаки БПЛА был поврежден объект инфраструктуры.

