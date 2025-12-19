На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилось, как произносить имя марки Bestune, чтобы не слышался мат

Китайская автокомпания Bestune рассказала, как цензурно произносить ее имя
Bestune

Название представленной в России китайской автокомпании Bestune произносится совершенно не так, как недавно было озвучено в рекламе. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель китайского бренда. В компании уточнили, что все сопутствующие нецензурные коннотации ошибочны.

«Название бренда Bestune образовано от английских слов: Best [бэст] — «лучший» и Tune [тьюн] — «мелодия, гармония», что подразумевает совокупность всего самого лучшего в автомобиле. Корректное произношение названия бренда — [Бэстьюн], с ударением на второй слог», — сообщили в компании.

В начале 2025 года марка Bestune провела в России рекламную кампанию кроссовера T90, но из-за очень яркой особенности произношения названия бренда актером озвучки Петром Гланцем, многие услышали в ролике нецензурную брань.

Ролик показывали на федеральных каналах и его увидели многие потенциальные клиенты. Позже в сети стали распространяться мемы с названием модели автомобиля.

Сейчас кроссовер Bestune T90 доступен в России в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,98 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,77 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,9 млн рублей.

Ранее юрист рассказал, что грозит за номер «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) на машине.

