Выяснилось, как произносить имя марки Bestune, чтобы не слышался мат

Китайская автокомпания Bestune рассказала, как цензурно произносить ее имя

Название представленной в России китайской автокомпании Bestune произносится совершенно не так, как недавно было озвучено в рекламе. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель китайского бренда. В компании уточнили, что все сопутствующие нецензурные коннотации ошибочны.

«Название бренда Bestune образовано от английских слов: Best [бэст] — «лучший» и Tune [тьюн] — «мелодия, гармония», что подразумевает совокупность всего самого лучшего в автомобиле. Корректное произношение названия бренда — [Бэстьюн], с ударением на второй слог», — сообщили в компании.

В начале 2025 года марка Bestune провела в России рекламную кампанию кроссовера T90, но из-за очень яркой особенности произношения названия бренда актером озвучки Петром Гланцем, многие услышали в ролике нецензурную брань.

Ролик показывали на федеральных каналах и его увидели многие потенциальные клиенты. Позже в сети стали распространяться мемы с названием модели автомобиля.

Сейчас кроссовер Bestune T90 доступен в России в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,98 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,77 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,9 млн рублей.

Ранее юрист рассказал, что грозит за номер «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) на машине.