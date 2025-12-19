Беспилотники атаковали предприятия в Самарской области

Украинские беспилотники атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Украинские беспилотники атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на странице во «ВКонтакте».

«Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет», — написал он.

На местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы. На территории Самарской области действует режим «ковер», означающий закрытие воздушного пространства.

Кроме того, ограничено движение по обходу Тольятти в целях обеспечения безопасности водителей, добавил губернатор.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников произошел обрыв высоковольтной линии электропередач, без энергоснабжения остались жилые дома и промышленные объекты.

Ранее в Орле из-за атаки БПЛА был поврежден объект инфраструктуры.