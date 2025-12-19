На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор перечислил последствия атаки беспилотников в Ростовской области

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области после атаки БПЛА повреждены дома и авто
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников произошел обрыв высоковольтной линии электропередач, без энергоснабжения остались жилые дома и промышленные объекты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, электричество было отключено в жилом массиве Болгарстрой, а также у промышленных потребителей в Западной промзоне. Кроме того, на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка, пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м.

Губернатор также сообщил, что в Таганроге повреждения получили пять частных домов, еще три автомобиля загорелись. Из-за обрыва проводов без электричества остались жители хутора Недвиговка в Мясниковском районе и села Займо-Обрыв в Азовском районе.

Отмечается, что в светлое время суток муниципальные комиссии начнут работу по уточнению информации о нанесенном ущербе.

Этим же утром губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию «Культурно-молодежного центра» в Каменке-Днепровской.

