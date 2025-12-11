На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Славянск и Краматорск — приготовиться»: российский военкор оценил взятие Северска

Военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска
Сергей Бобылев/РИА Новости

После того, как Вооруженные силы РФ установили контроль над Северском, к «возвращению в родную гавань» должны приготовиться Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию, на которой российский военный держит триколор в Северске. Коц отметил, что ждет официальной информации о взятии города.

«Славянск и Краматорск — приготовиться к возвращению в родную гавань», — написал он.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечается, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины. Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Позже депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил взятие Северска.

Ранее на Украине сообщили, что население уезжает из Славянска и Краматорска.

