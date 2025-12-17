На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия России нанесла удар по объекту ГУР Украины

МО: ВС России поразили центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

Кроме того, российские военные атаковали объекты транспортной инфраструктуры, цеха сборки беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Были поражены цели в 143 районах, уточнили в оборонном ведомстве.

В начале декабря российские хакеры из PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный сервер морского порта в Одессе на Украине, откуда запускаются безэкипажные катера для атак на российские корабли и регионы. Кроме того, был взломан порт Николаева. По данным SHOT, специалисты смогли получить секретную документацию и записи с камер видеонаблюдения. Уточняется, что эти действия стали ответом на атаки российских судов возле берегов Турции.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что ВС РФ могут перекрыть морские пути снабжения Украины и заблокировать работу ее портов. По его словам, подобные меры фактически лишат страну выхода к Черному морю, что нанесет серьезный удар по экономике и стратегическому положению страны.

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами