Армия России нанесла удар по объекту ГУР Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

Кроме того, российские военные атаковали объекты транспортной инфраструктуры, цеха сборки беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Были поражены цели в 143 районах, уточнили в оборонном ведомстве.

В начале декабря российские хакеры из PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный сервер морского порта в Одессе на Украине, откуда запускаются безэкипажные катера для атак на российские корабли и регионы. Кроме того, был взломан порт Николаева. По данным SHOT, специалисты смогли получить секретную документацию и записи с камер видеонаблюдения. Уточняется, что эти действия стали ответом на атаки российских судов возле берегов Турции.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что ВС РФ могут перекрыть морские пути снабжения Украины и заблокировать работу ее портов. По его словам, подобные меры фактически лишат страну выхода к Черному морю, что нанесет серьезный удар по экономике и стратегическому положению страны.

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.