Путин заявил, что гордится участниками СВО

Путин: мы гордимся участниками СВО, стоящими на страже России
true
true
true

Президент России Владимир Путин заявил, что испытывает гордость за участников специальной военной операции, которые защищают Россию и ее граждан. Об этом он сказал в министерстве обороны РФ во время награждения медалями «Золотая звезда» Героев России, участвовавших в операции по освобождению Северска.

«Мы гордимся боевыми товарищами, участниками специальной военной команды. Все вы стоите на страже России, защищаете безопасность страны и ее граждан, отважно сражаетесь за достойное будущее нашего народа. Здесь присутствуют профессионалы, храбрые воины, истинные патриоты Родины. Благодарю вас и всех ваших товарищей за доблестную службу, за верность Отечеству», — сказал он.

До этого глава государства наградил медалями «Золотая звезда» героев России, которые участвовали в освобождении Северска. Он отметил, что освобождение данного города стало итогом последовательной работы российских военных.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прятались в подвалах и зданиях.

Ранее Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала года.

