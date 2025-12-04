Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

Подпольщик Лебедев: удар «Искандером» нанесли по зданию СБУ в Кривом Роге

Российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прошлым вечером (3 декабря. — «Газета.Ru») российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в здание СБУ в городе Кривой Рог, Днепропетровская область», — написал он.

По словам подпольщика, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте прилета работали семь машин скорой помощи, отметил Лебедев.

В ночь на 1 декабря российские войска нанесли массированный удар беспилотниками «Герань» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

По информации военного блогера Алексея Воеводы, множество ударов было нанесено по населенному пункту Овидиополь. Он уточнил, что именно там Служба безопасности Украины (СБУ) обустроила место для запуска безэкипажных катеров, которые осуществляют атаки на танкеры в Черном море. В результате массированного удара «Гераней» в Овидиополе возник пожар.

Ранее Герасимов доложил Путину о нанесении массированных ударов по ВПК Украины.