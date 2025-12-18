На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ пытались использовать редкую турецкую бронемашину Cobra

ВСУ попытались использовать против ВС России редкую турецкую бронемашину Cobra
true
true
true
close
Нина Падалко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск редкую турецкую бронемашину Cobra. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Эту технику ВСУ попытались использовать на сложном для Украины участке фронта. Там действуют группировки войск «Запад» Вооруженных сил России, которые и уничтожили данную бронемашину.

Также на данном участке ВС России уничтожили бронетранспортер М113 и 13 автомобилей.

18 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде Сум в селе Токари.

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее Белоусов призвал ВС России продолжать «взламывать» оборону ВСУ.

