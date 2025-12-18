Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск редкую турецкую бронемашину Cobra. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Эту технику ВСУ попытались использовать на сложном для Украины участке фронта. Там действуют группировки войск «Запад» Вооруженных сил России, которые и уничтожили данную бронемашину.

Также на данном участке ВС России уничтожили бронетранспортер М113 и 13 автомобилей.

18 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде Сум в селе Токари.

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее Белоусов призвал ВС России продолжать «взламывать» оборону ВСУ.