Силовики заявили, что ВСУ не оставляют попыток проникнуть на территорию РФ

Бортников: ВСУ обстреливают приграничье и пытаются проникнуть на территорию РФ
Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и федерального оперативного штаба (ФОШ) заявил, что Киев на прекращает обстреливать приграничные районы России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бортникова, украинские диверсионно-разведывательные группы не прекращают попыток проникнуть на территорию РФ.

«Не прекращаются обстрелы приграничных с Украиной территорий и попытки проникновения диверсионно-разведывательных формирований вглубь ... страны», — отметил глава ФСБ.

До этого Национальный антитеррористический комитет сообщал, что с начала 2025 года в России предотвращено 273 теракта.

Так, в России изъяли 200 переносных ракетных, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. взрывных устройств. Помимо этого, были заблокированы счета свыше 5,5 тыс. лиц, которые были причастны к финансированию терроризма. В ходе проведенных операций было изъято свыше 490 млн рублей.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.

