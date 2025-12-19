В минобороны Белоруссии прокомментировали размещение Patriot в Польше

Варшава запугивает собственное население внешней угрозой, размещая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства на своей территории. Об этом журналистам заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

По его словам, польские власти сделали из Белоруссии «образ врага» и теперь «запугивают им население».

«Это все-таки, как бы то ни было, оружие больше оборонительной направленности. <...> Ну, поставили, ну, это их дело», — подчеркнул Хренин, заверив, что Белоруссия не собирается нападать на Польшу.

До этого стало известно, что Польша поставила на боевое дежурство ЗРК Patriot, их привели в состояние боевой готовности. Польский министр обороны Министр Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в период с 2027 по 2029 год страна получит еще 48 таких пусковых установок, которые будут введены в одну систему с американскими истребителями F-35 для защиты воздушного пространства. Помимо этого, 16 декабря Армия Польши получила новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) K9A1 Thunder («Гром») южнокорейского производства.

Ранее сообщалось, что Польша планирует заминировать границу с РФ и Белоруссией.