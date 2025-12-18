В Минобороны РФ назвали число уничтоженных за сутки вражеских дронов

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска использовали для атак беспилотники самолетного типа.

За минувшую ночь в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА унитожены в Ростовской области.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российских систем ПВО при отражении украинских атак составляет в среднем 97%. По словам главы Минобороны, в начале 2025 года противник для атак на российские регионы в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц. Начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.