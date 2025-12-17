На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин отметил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона»

Путин: комплексы «Буревестник» и «Посейдон» будут совершенствоваться
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отметил успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС.

«За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», — сказал российский лидер.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем».

29 октября Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

Ранее в НАТО выразили опасения из-за обновленного ядерного арсенала России.

